صور.. وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان منشآت رياضية في العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، عدداً من المشروعات الشبابية والرياضية في نادي العبور الرياضي الاجتماعي.

حضر الاجتماع، الدكتور محمود الصبروط وكيل الشباب والرياضة بالقليوبية، والمستشار حسام عبد العزيز رئيس مجلس إدارة العبور وأعضاء المجلس، ولفيف من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والتشريعية.

استهل الوزير زيارته لنادي العبور بافتتاح منطقة جرين بارك والتي تضم (منطقة جلوس، بحيرات، مطاعم، تراك، ملاهي أطفال، مناطق خضراء)، بالإضافة إلى مجمع ملاعب يضم 6 ملاعب للتنس الأرضي، ومجمع ملاعب متعددة لكرة السلة وكرة اليد) وملعب للباتيناج (إنزلاق هوكي - فني) ووضع حجر الأساس لإنشاء حمام السباحة الأولمبي.

أشاد وزير الشباب والرياضة بالطفرة الإنشائية التي شهدها نادي العبور الرياضي والتميز الملموس على مستوى الأنشطة والخدمات المقدمة، مؤكدا على متابعته الدورية لأعمال التطوير بالمنشآت الشبابية والرياضية في كافة محافظات الجمهورية باعتبارها المتنفس للنشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة بها.

وأثنى على الشكل الجمالي الجاذب بالنادي، مشيرًا إلى سعي الوزارة الدائم للتنشئة السليمة والاهتمام بالبنية الرياضية والشبابية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأبدى محافظ القليوبية سعادته بمستوى التطوير بالنادي، مشيدا بجهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مجال الشباب والرياضة ودعمه اللامحدود لشباب مصر.

وتبلغ المساحة الإنشائية لنادي العبور الرياضي الاجتماعي 60 فدانًا، ويعتبر من أكبر الأندية على مستوى مدينة العبور ومحافظة القليوبية.