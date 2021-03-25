صور.. وزيرة التضامن ومحافظا أسيوط ودمياط يفتتحون معرض "ديارنا" للأثاث

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، يرافقها اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، معرض "ديارنا" للأثاث الدمياطي والذى تنظمه الغرفة التجارية بدمياط بالتعاون مع الغرفة التجارية بأسيوط بنادي جمعية الشبان المسيحيين "نادي الواي" بحي شرق مدينة أسيوط.

بحضور عدد كبير من مصنعي الأثاث على مستوى الجمهورية والذى يستمر في الفترة من 18 مارس إلى 1 أبريل ويأتي المعرض في إطار اهتمام الدولة بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هذا المعرض يهدف إلى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم تكافؤ الفرص لفتح العديد من المجالات والمشروعات للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل؛ مؤكدة اهتمام الوزارة بدعم المعارض وصغار صناع الأثاث في دمياط، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على دعم صغار المنتجين على كل المستويات سواء عبر جهاز تنمية المشروعات أو الأسر المنتجة أو من خلال الجمعيات الأهلية.

وأكدت القباج، أن التضامن تسعى دائما لدعم المنتجين في التسويق والترويج لمنتجاتهم ومشاركتهم في المعارض المحلية والدولية لافتة إلى أن المعرض يشجع الأيدى العاملة المصرية على عرض منتجاتها، مؤكدة على أن الشراكة بين المحافظات تجعل مصر أفضل خاصة أن الجميع يقدم يد العون موجهة التحية لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين، موضحة أن الوزارة لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي حيث تتيح أصول إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص وتدرس الأسواق في الدول العربية والأفريقية من أجل فتح أسواق جديدة.