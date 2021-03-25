صور.. إعدام أغذية فاسدة وإغلاق منشآت خلال حملة في دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة صحية على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة دهب، للحد من الغش التجاري والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصًا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة المرور على 42 منشأة غذائية ، وجرى تحرير 54 محضرًا متنوعًا، بينهم 23 محضرًا نقص اشتراطات نظافة، و31 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وإعدام 148 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و89 لتر من المشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما جرى تحرير مذكرتي غلق لمنشأتين لوجود خطر داهم على الصحة العامة بهم، وسحب 11 عينة وإرسالها للمعامل المركزية، لمعرفة مدى سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه.