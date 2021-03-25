بايدن يعلن عن خطة تستهدف حقن 200 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أول 100 يوم له

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن خطة جديدة لإدارته تستهدف حقن 200 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال المائة يوم الأولى من توليه منصبه منذ 20 يناير الماضي.

وذكّر بايدن في المؤتمر الصحفي الرسمي الأول له منذ توليه منصبه أنه وعد

يوم 8 ديسمبر الماضي بحقن 100 مليون جرعة من اللقاح، قائلاً إنه استطاع انجاز ذلك الأسبوع الماضي قبل الموعد المحدد.

وكشف مسئول في البيت الأبيض، أن بايدن يخطط للإعلان عن هدف جديد يتمثل

في إعطاء مائتي مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بدلا من نصف هذا العدد، خلال أول 100 يوم له في منصبه.

وأضاف المسئول - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - أنه من المقرر أن يناقش بايدن هدف إدارته الجديد بعد خلال مؤتمر صحفي هو الأول له منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة في يناير الماضي.