المستشارة الألمانية تدافع عن خطط التعاون مع أوروبا في توزيع لقاح كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - دافعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن خطط التعاون مع الاتحاد الأوروبي في شراء وتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت ميركل، على إنه كان من الصائب التعويل علي التصريح الأوروبي المشترك لتداول وتوزيع اللقاحات من خلال الاتحاد الأوروبي، في ظل جميع التحديات والمصاعب التي تواجهها ألمانيا خلال فترة الوباء.

وقالت ميركل، في بيان حكومي بالبرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس، "عندما يري المرء أن نقاشات كبري تحتدم خلال اختلافات بسيطة في التوزيع، فإنها لا ترغب في تصور ما قد يكون عليه الأمر إذا امتلكت دول

بالاتحاد الأوروبي دون غيرها لقاحات، مما كان من شأنه ضرب السوق الداخلية برمتها في أسسها".

وفي سياق متصل، أعلنت ولاية سارلاند الألمانية عزمها إنهاء الإغلاق المرتبط بمكافحة "كوفيد-19" بعد عيد الفصح. وقال رئيس حكومة الولاية توبياس هانز إنه من المقرر إعادة فتح دور العرض السينمائي وصالات اللياقة البدنية والمطاعم اعتبارا من السادس من أبريل المقبل.