الصحة الإيطالية: 23 ألفًا و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 23 ألفا و696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا إلى 3 ملايين و464 ألفا و543 إصابة.

وذكرت الصحة الإيطالية - في بيان أوردته وكالة الانباء الإيطالية /آكي/ - أنه تم تسجيل 460

حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلي 106 آلاف و799 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس مليونين و794 ألفا و888 حالة.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء

الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.