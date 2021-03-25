الجزائر: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا فى الجزائر الدكتور جمال فورار، اليوم الخميس، تسجيل 105 حالات إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلي 116 ألفا و543 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلي 3071 حالة وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 81 ألفا و16 حالة، بعد شفاء 93 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلي وجود 17 مصابا في العناية المركزة، وكانت أعلي حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة

إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلي 5 صباحا في 16 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.