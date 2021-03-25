السودان: إصابة رئيس حزب الأمة ونائبه بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الأمة القومي السوداني، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة اللواء فضل الله برمة رئيس الحزب المكلف، والفريق صديق محمد إسماعيل نائب الرئيس، بفيروس كورونا.

وأكد الحزب، في بيان اليوم الخميس، أن حالة رئيسه ونائبه الصحية مستقرة، وأنهما

يخضعان للبروتوكول العلاجي تحت إشراف طبى، وأشار إلى أن جميع قيادات الحزب ستخضع للفحص الطبى للإطمئنان على صحتهم.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة في ​السودان​، عن تسجيل 22 وفاة،

و125 إصابة ب​كورونا​، فضلا عن تعافي 132 مريضا منه، موضحة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الأحد والإثنين؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ​ضحايا​ الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأكدت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 29 ألفا و661؛ منها 2028 وفاة، و23 ألفا و990 حالة شفاء.