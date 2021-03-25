السودان: 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في ​السودان​ عن تسجيل 22 وفاة، و125 إصابة ب​كورونا​، فضلا عن تعافي 132 مريضا منه، موضحة في بيان، أن الأرقام الجديدة خاصة بيومي الأحد والإثنين؛ إذ عادة ما يعلن السودان حصيلة ​ضحايا​ الفيروس متأخرا، خلافا لأغلب الدول.

وأكدت أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 29 ألفا و661؛ منها 2028 وفاة، و23

ألفا و990 حالة شفاء، وحتى عصر اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 125 مليونا و591 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و759 ألفا، وتعافى ما يزيد على 101 مليون و392 ألفا.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها

إجراءات صارمة من جديد سعيًا لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2019.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.