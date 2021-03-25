تعرف على الطقس المتوقع غدا في الإمارات

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومغبرا نهارا على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة غربا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا شرقا، ومائلا للحرارة نهارا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.



وذكر المركز في نشرته اليومية أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والثاني عند الساعة 00:49، والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 05:42.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:48 والثاني عند الساعة 08:32 والجزر الأول عند الساعة 14:10 والثاني عند الساعة 02:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 38 22 55 20

دبــي 38 23 80 20

الشارقة 38 24 55 15

عجمان 37 23 75 30

أم القيوين 36 20 70 25

رأس الخيمة 32 20 80 30

الفجيرة 30 23 85 50

العين 39 20 45 10

ليوا 39 21 45 15

الرويس 40 21 70 15

السلع 39 20 75 20

دلما 32 23 90 50

طنب الكبرى 33 23 85 45

طنب الصغرى 33 23 85 45

أبو موسى 33 23 85 45