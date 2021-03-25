البيت الأبيض يعلن استثمار عشرة مليارات دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات كوفيد-19

المناطق - واس

أعلن البيت الأبيض استثمار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة عشرة مليارات دولار لتوسيع نطاق الوصول إلى لقاحات كوفيد-19، وبناء الثقة باللقاحات في المجتمعات الأكثر تضرراً والأكثر خطورة.

وقال البيت الأبيض في بيان صادر اليوم: إنه ضمن جهود الرئيس بايدن المستمرة لضمان وصول لقاحات كوفيد-19، إلى جميع الأشخاص وجميع المجتمعات، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية سلسلة من الإجراءات لتوسيع وصول اللقاحات إلى المجتمعات الأكثر تضرراً والأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم،وتقديم خدمة أفضل للمجتمعات والمناطق الريفية والسكان ذوي الدخل المنخفض وغيرهم من المحتاجين.

كما أعلن إنشاء مراكز تطعيم مجتمعية تديرها الحكومة الفيدرالية في المناطق الأكثر تضرراً، وإرسال اللقاحات مباشرة إلى الصيدليات المحلية والمراكز الصحية المجتمعية التي تخدم بشكل غير متناسب الفئات الضعيفة من السكان، إضافةً إلى إطلاق مئات العيادات المتنقلة لمقابلة الناس أينما كانوا.