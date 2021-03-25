شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار.. واشنطن تدين استخدام الجيش للقوة المميتة ضد الشعب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الولايات المتحدة وبشدة، استخدام الجيش في ميانمار القوة المميتة ضد الشعب خلال الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 27 شخصاً من بينهم عدد من الأطفال.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم، أنه لا يمكن لأي نظام أن يحكم بلاده بإرهاب المواطنين، مشيرةً إلى إن هذه الأعمال المقيتة والوحشية ضد الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات، تُظهر كذلك الطبيعة المروعة لاعتداء النظام العسكري في ميانمار على شعبه وتجاهله لهم.