انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. المنافذ التلقيحية لكورونا في بغداد الكرخ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأكد الحجامي في بيان، أن "اللقاح سيكون متاحا لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق ومن يوم السبت المقبل".
اولا: المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (46 منفذا تلقيحيا)
١- قطاع الكرخ:
مركز صحي شهداء العطيفية
مركز صحي اليرموك
مركز صحي السلام
مركز صحي القادسية
٢- قطاع العدل:
مركز صحي الخضراء
مركز صحي الجامعة
مركز صحي العامرية
مركز صحي الشهيد سيف زكي
٣-قطاع ابي غريب:
مركز صحي عبد العزيز البدري
مركز صحي ابي غريب الرئيسي
مركز صحي الزيدان
مركز صحي النصر والسلام
٤-قطاع المحمودية:
مركز صحي المحمودية الاول
مركز صحي الرشيد الثاني
مركز صحي اليوسفية
مركز صحي المظهرية
٥-قطاع الدورة:
مركز صحي الجمعية
مركز صحي الدورة لصحة الاسرة
مركز صحي التحدي
مركز صحي هور رجب
٦-قطاع الكاظمية:
مركز صحي الزهراء
مركز صحي الشهيد بشير الجزائري
مركز صحي الدولعي
مركز صحي العراق الجديد
مركز صحي الحرية الاول
٧-قطاع الاعلام:
مركز صحي السيدية
مركز صحي الشباب لصحة الاسرة
مركز صحي البياع
مركز صحي المواصلات
مركز صحي الرسالة
٨-قطاع الطارمية:
مركز صحي الطابي
مركز صحي المشاهدة
مركز صحي الطارمية
مركز صحي العبايجي
٩-قطاع العامل:
مركز صحي الشهداء
مركز صحي السلام السكني
مركز صحي الجمعيات
مركز صحي الجهاد
مركز صحي الحوراء
١٠-قطاع التاجي:
مركز صحي التاجي الثاني
مركز صحي التاجي الاول
مركز صحي شاطيء التاجي
ثانيا:المنافذ التلقيحية في المستشفيات
١-مدينة الامامين الكاظميين عليهما السلام الطبية
٢-مستشفى اليرموك التعليمي
٣-مستشفى الكرخ العام