انت الان تتابع خبر بالتفاصيل.. المنافذ التلقيحية لكورونا في بغداد الكرخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد الحجامي في بيان، أن "اللقاح سيكون متاحا لكل المواطنين من عمر ١٨ سنة فما فوق ومن يوم السبت المقبل".

وأدناه المنافذ بحسب بيان لصحة الكرخ: اولا: المنافذ التلقيحية في مراكز الرعاية الصحية الاولية (46 منفذا تلقيحيا)



١- قطاع الكرخ:

مركز صحي شهداء العطيفية ١- قطاع الكرخ:مركز صحي شهداء العطيفية



مركز صحي اليرموك

مركز صحي السلام

مركز صحي القادسية مركز صحي المنصورمركز صحي اليرموكمركز صحي السلاممركز صحي القادسية ٢- قطاع العدل:

مركز صحي الخضراء



مركز صحي الجامعة

مركز صحي العامرية

مركز صحي الشهيد سيف زكي مركز صحي العدلمركز صحي الجامعةمركز صحي العامريةمركز صحي الشهيد سيف زكي ٣-قطاع ابي غريب:

مركز صحي عبد العزيز البدري

مركز صحي ابي غريب الرئيسي

مركز صحي الزيدان

مركز صحي النصر والسلام ٤-قطاع المحمودية:

مركز صحي المحمودية الاول

مركز صحي اللطيفية

مركز صحي الرشيد الثاني

مركز صحي اليوسفية

مركز صحي المظهرية مركز صحي اللطيفيةمركز صحي الرشيد الثانيمركز صحي اليوسفيةمركز صحي المظهرية ٥-قطاع الدورة:

مركز صحي الجمعية

مركز صحي الدورة لصحة الاسرة

مركز صحي التحدي

مركز صحي هور رجب ٦-قطاع الكاظمية:

مركز صحي الزهراء

مركز صحي الشهيد بشير الجزائري

مركز صحي الدولعي

مركز صحي العراق الجديد

مركز صحي الحرية الاول ٧-قطاع الاعلام:

مركز صحي السيدية

مركز صحي الشباب لصحة الاسرة

مركز صحي البياع

مركز صحي المواصلات

مركز صحي الرسالة ٨-قطاع الطارمية:

مركز صحي الطابي

مركز صحي المشاهدة

مركز صحي الطارمية

مركز صحي العبايجي ٩-قطاع العامل:

مركز صحي الشهداء

مركز صحي السلام السكني

مركز صحي الجمعيات

مركز صحي الجهاد

مركز صحي الحوراء ١٠-قطاع التاجي: