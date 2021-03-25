الجبوري: داعش لم يفعل بالناس ما فعله الحشد والمالكي توعّدني بالإعدام

وقال الجبوري خلال لقاء خاص اجرته معه السومرية، "هناك ابطال وشجعان من الحشد جاءوا تلبية لنداء المرجعية وتحرير المناطق من سطوة الارهاب".

وأضاف أن "هناك فصيلين مسلحين سرقا ونهبا ويأخذون الضرائب من المقاولين الذين يعملون في مصفى بيجي"، معتبراً أن "داعش لم يفعل بالناس كما فعل الحشد والحشد حرر بيجي ولذلك جعلها ترابا".



وكشف الجبوري أن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي توعدني بالإعدام عام 2005 ومن انقذني هو مسعود البارزاني بعد نقلي من بغداد بواسطة طائرة هيلكوبتر ومن ثم غادرت العراق" .

وأضاف الجبوري ان "مسعود البارزاني حلمه ان يحقق الدولة الكردية لكنه يسعى الآن لتحقيق دولة مدنية لا تهيمن المؤسسة الدينية عليها"، مبيناً ان" الدستور لم ينص على ان تصبح البيشمركة جزءاً من القيادة العامة للقوات المسلحة".

