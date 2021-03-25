الملك السعودي يوجه دعوة للكاظمي لزيارة الرياض

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إنه "إنطلاقاً من الروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتأريخية التي تجمع بين جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً لاواصر العلاقات بينهما، ورغبتهما الصادقة في تطويرها في شتى المجالات، على اسس ومبادئ راسخة في مقدمتها الأخوة العربية والإسلامية وحسن الجوار والمصالح المشتركة وبناء على دعوة كريمة من الملك سلمان بن عبد العزيز تم اليوم الخميس عقد لقاء إفتراضي عن بعد بين رئيس الوزراء والملك السعودي".

ونوه الجانبان وفقاً للبيان بـ"العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين واشادا بالمستوى الذي وصلت إليه تلك العلاقات والإتصالات بينهما"، كما أكدا على "دور مجلس التنسيق العراقي السعودي بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وعلى أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها في المجالات المختلفة ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والسياحية".

ولفت البيان الى أن "المملكة العربية السعودية ثمنت جهود الحكومة العراقية في تحقيق الامن والاستقرار والتنمية في جمهورية العراق، كما ثمنت جمهورية العراق المبادرات التي قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية العراق في مجال مواجهة جائحة كورونا(كوفيد-19)".

واتفق الجانبان على "تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية وبما يسهم في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة، وضرورة ابعادها عن التوترات واسبابها والسعي المشترك لإرساء دعائم الأمن والاستقرار".