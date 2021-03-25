انتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24: لم ينتصر أحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الإسرائيلي الـ24، عن استمرار المأزق السياسي، حيث لم يحقق أي تيار أو تحالف الأغلبية المطلوبة.

والانتخابات التشريعية الإسرائيلي التي جرت الثلاثاء الماضي، هي الرابعة في غضون عامين، ولكن استمرار المأزق قد يؤدي إلى انتخابات خامسة خلال عدة أشهر.

ولم تأتي النتيجة النهائية، التي تم الإعلان عنها مساء الخميس، مختلفة عن تلك التي ظهرت خلال فرز الأصوات، أو استطلاعات الرأي.

ويملك أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 52 مقعدا فيما حصلت الأحزاب المعارضة له على 57 مقعدا.

ولم يلتزم حزب "يمينا" اليميني بزعامة نفتالي بينيت، الذي حصل على 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس الذي حصل على 4 مقاعد، بدعم أي من التيارين.

ومن أجل تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة، يجب الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

وجاءت النتائج النهائية للانتخابات على النحو التالي:

* معسكر نتنياهو:

الليكود 30 مقعدا، شاس 9، يهدوت هتوراة 7، الصهيونية الدينية 6.

* المعسكر المعارض:

يوجد مستقبل 17 مقعدا، أزرق أبيض 8، العمل 7، إسرائيل بيتنا 7، ميرتس 6، أمل جديد 6، القائمة العربية المشتركة 6.

* الأحزاب التي لم تحسم موقعها السياسي:

يمينا 7 مقاعد، والقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد.