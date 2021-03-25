التحالف العربي بقيادة السعودية يعلن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، مساء الخميس، اعتراض وتدمير 5 مسيرات مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة.

وجاء في بيان التحالف: "تم اعتراض وتدمير 5 طائرات دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه الأراضي السعودية".

وأضاف، أن "المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد التحالف اتخاذ جميع الإجراءات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات.

والأحد الماضي، نجح التحالف العربي بقيادة السعودية في تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح التحالف العربي في بيان، أن عمليات الاستهداف تهدف لتحييد مصادر الهجوم الوشيك من مليشيا الحوثي وتدميرها وحماية المدنيين.

وفي جبهة مأرب، حققت قوات الجيش اليمني، بدعم من التحالف العربي تقدما ميدانيا مهما في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وشن الجيش اليمني ورجال قبائل مأرب هجوما عسكريا مكثفا على مواقع مليشيات الحوثي غربي مديرية صرواح غربي المحافظة النفطية.

وأعلن التحالف تدمير منظومة دفاع جوي تتبع مليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة مأرب.

وتعتبر العمليات العسكرية والجوية للتحالف العربي والجيش اليمني والقبائل ردا على تمادي مليشيات الحوثي ومن خلفها نظام طهران وتصعيدها الحربي وشنها للهجمات الإرهابية والبرية في الداخل اليمني ونحو الأعيان المدنية في السعودية.