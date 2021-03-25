نواب بالشيوخ الأمريكي لبايدن: احذر من نووي إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر أعضاء ديمقراطيون وجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس جو بايدن من خطورة البرنامج النووي الإيراني، وسلوك طهران المزعزع للاستقرار.

وأكد النواب في رسالة بعثوا بها إلى الرئيس الأمريكي، ضرورة التنسيق مع الحلفاء للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، ويقيد برنامجها الصاروخي ونشاطها الإقليمي.



وكان نواب بالكونجرس الأمريكي طالبوا بفرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي، وكشفت وسائل إعلام أمريكية، أن 140 عضوًا بمجلس النواب يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي.

وكشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وقال تقرير عن الوكالة إن إيران بدأت التخصيب في أجهزة الطرد المركزي "آي.آر-2إم" المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

وأضاف أن السلسلة الرابعة من أجهزة "آي.آر-2إم" في نطنز رُكبت لكن لم تُغذ باليورانيوم وجار تركيب سلسلة خامسة.

ويأتي تقرير الوكالة بعد أيام من الكشف عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشأن عدد من القضايا من بينها نووي إيران.