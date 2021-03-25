ترامب يجري محادثات مع "تطبيقات" بشأن شبكته الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يفكر في شراكة مع تطبيقات تواصل اجتماعي قائمة بالفعل لتطوير شبكته الخاصة.

وقالت 3 مصادر لموقع "أكسيوس" الأمريكية، إن إحدى المنصات التي يفكر فيها ترامب هي تطبيق جديد نسبيًا يسمى "فري سبيس"/"FreeSpace".

ويتضمن "فري سبيس"، الذي انطلق عبر متجري أبل وجوجل أول فبراير/شباط، يتضمن العديد من مميزات شبكات التواصل الاجتماعي القائمة.

وتتيح المنصة للمستخدمة إنشاء صفحات شخصية، وأن يكون لهم "جدار نشاط" عام و"غرف" من أجل الدردشات الجماعية.

وأوضح مصدر للموقع أن ترامب لازال ينظر في خيارات أخرى أيضًا، موضحًا: "قد يكون أي من العديد من الشركات، مع إجراء مزيد من الاجتماعات هذا الأسبوع."

ولم يتضح أي الشركات الأخرى التي يجري ترامب محادثات معها في هذا الشأن.

وتسبب ترامب في ضجة الأحد الماضي، عندما قال كبير مستشاريه جيسون ميلر لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية إن الرئيس السابق سيعود إلى الشبكات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة بخدمته الخاصة.

وأضاف: "سيعيد تعريف اللعبة بشكل كامل، وسيكون الجميع في الانتظار ويشاهدون ما يفعله الرئيس ترامب، لكنها ستكون منصته الخاصة."