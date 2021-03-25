بأول مؤتمر صحفي.. بايدن يشكو للإعلاميين ويخطط لولاية ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه يخطط للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2024.

بايدن الذي تحدث خلال أول مؤتمر صحفي له بعد أكثر من 60 يوما على وصوله للسلطة، أكد أنه تم انتخابه لحل المشكلات "ولكن الجمهوريين مستمرون في سياسة تقسيم البلاد".

وتابع: "نعكف على بناء نظام للهجرة لاستيعاب الزيادة الحالية في أعداد المهاجرين" على حد قوله.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى تحقيق هدفها بالحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

ومضى في حديثه: "نهدف إلى منح 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أول 100 يوم من الرئاسة".

وعن أفغانستان، قال: "إذا كنا سنسحب قواتنا من أفغانستان فسنفعل ذلك بطريقة آمنة وبالتشاور مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وأشار إلى أنه من الصعب الوفاء بموعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في الأول من مايو/أيار المقبل.

لكنه عاد وقال: "لا أتصور أن تكون قواتنا موجودة في أفغانستان العام المقبل".

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، اتهم بايدن بيونج يانج بانتهاك قرارات مجلس الأمن باختبارها صاروخين باليستيين.

وتابع: "نتشاور مع حلفائنا بشأن كوريا الشمالية وسنتخذ ضدها إجراءات إذا اختارت التصعيد".

ومن اللافت أنه انتظر فترة أطول بكثير من أسلافه لكي يعقد هذا المؤتمر الذي قد ينطوي على مجازفات.

مؤتمر صحفي ترقبته واشنطن قبل أن يعقد في الصالون الكبير العريق المعروف باسم "إيست روم" (الغرفة الشرقية) مع عدد محدود من الصحفيين بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

في هذه الغرفة حيث هناك لوحة عملاقة تمثل جورج واشنطن، شارك الرئيس السابق دونالد ترامب منذ حوالي 4 سنوات في حوار حاد مع الصحفيين أظهر فيه غضبه.

أسهمت عدة أزمات في الأيام الأخيرة في إحباط خطط البيت الأبيض، الذي كان يعتزم مواصلة جولة "المساعدة هنا" الهادفة إلى إبراز مزايا الخطة العملاقة للمساعدة الاقتصادية (1900 مليار دولار) التي اعتمدها الكونجرس وتلاقي شعبية كبرى لدى الشعب الأمريكي.