سلام السودان.. البرهان إلى جوبا السبت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وساطة دولة جنوب السودان أن رئيس مجلس السيادة بالجارة الشمالية عبدالفتاح البرهان سيصل جوبا السبت المقبل ضمن مساع استكمال السلام.

وقال رئيس الوساطة، مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن زيارة البرهان تهدف إلى تنشيط الحوار مع "الحركة الشعبية/ شمال"، وعقد إجتماع مغلق مع رئيسها عبد العزيز الحلو.



وأكد قلواك، في تصريحات إعلامية عقب لقاء جمعه، بالعاصمة جوبا في وقت سابق الخميس، برئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو "حميدتي"، عزم بلاده مواصله جهودها لتحقيق السلام في السودان.

ووصل حميدتي وزعيم "الجبهة الثورية" الهادي إدريس إلى جوبا لبحث تنفيذ اتفاق السلام واستكماله.

وبحث حميدتي مع الرئيس سلفاكير خلال اللقاء الذي جمعهما في جوبا الخميس، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وأطلع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة سلفاكير على سير تنفيذ إتفاق السلام وتشكيل حكومة الفترة الإنتقالية بمشاركة الحركات الموقعة.

واليوم، دعا حميدتي كلا من رئيس "الحركة الشعبية/ شمال"، ورئيس حركة "تحرير السودان" للالتحاق بركب السلام.

ولم يوقع كل من عبدالعزيز آدم الحلو رئيس "الحركة الشعبية/ شمال"، والقائد عبدالواحد محمد نور رئيس حركة "تحرير السودان"، على اتفاق جوبا للسلام، بسبب خلاف عالق مع الخرطوم حول بعض بنود الاتفاق.