 إصابة سفينة إسرائيلية بصاروخ إيراني في بحر العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، إن سفينة تحمل حاويات بضائع إسرائيلية تعرضت لهجوم إيراني بصاروخ في بحر العرب.



وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية:“إن صاروخًا إيرانيًا أُطلق على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب“.

وأضافت:“السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت في بحر العرب، ومرت بين الهند وسلطنة عُمان، أُصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار“.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية عدة إلى أن السفينة واصلت طريقها في الإبحار رغم تعرضها للهجوم.

وفي وقت سابق من، الأسبوع الجاري، أطلقت وزارة المواصلات الإسرائيلية تحذيرًا عامًا لسفن الشحن المملوكة لرجال الأعمال الإسرائيليين المبحرة في بحر العرب، والخليج، خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف السفينة الإسرائيلية قبل شهر في خليج عُمان.

وأكدت وزارة المواصلات، بحسب ما ذكرته صحيفة ”إسرائيل هيوم“، أن ”هيئة السفن والموانئ البحرية، ووزارة المواصلات الإسرائيلية، نشرت توصية لشركات الملاحة التي تبحر في بحر العرب، والخليج العربي، باتخاذ وسائل الحذر المطلوبة“.

وأضافت الوزارة أنه خلال الأشهر الأخيرة سُجل في بحر العرب، خُليج عمان، والخليج العربي، عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم.