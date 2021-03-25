شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الدول» تكرم منى الشاذلي بدرع المرأة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصلت الإعلامية المصرية منى الشاذلي على درع المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية، وذلك في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، بحضور الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة راندا رزق أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، وعدد من الوزراء والسفراء والعرب.

جاء التكريم ضمن فعاليات المنتدى الثالث للمرأة العربية للمسؤولية المجتمعية؛ تقديراً للدور الإيجابي الذي تلعبه منى الشاذلي في دعم مشاريع التعليم والصحة عبر سنوات طويلة. وتعد الشاذلي من أكبر الداعمين لجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية التي تقدم خدماتها لغير القادرين.

ويقدم درع المرأة العربية لشخصيات نسائية إيجابية في العالم العربي بحضور عدد كبير من الوزراء والسفراء ورؤساء الاتحادات والجمعيات التابعة لجامعة الدول العربية.