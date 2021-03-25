شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن للسياسيين اللبنانيين: حان وقت التنازل وتشكيل الحكومة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”:

دعت السفيرة الأمريكية في بيروت، الخميس، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانباً لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، معتبرة أنه حان الوقت للتنازل عن المطالب، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة، في وقت اتجهت فيه الأزمة الحكومية إلى مزيد من التعقيد بعد فشل لقاء الرئيس ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الأخير، وعدم استعدادهما للتنازل عن شروطهما، وهو ما اعتبر دخولاً أمريكياً على خط التسوية بينهما، إذ سبق وأن التقى عون السفيرة الفرنسية آن غريو، والسفير السعودي وليد البخاري، ونائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي.

حراك دبلوماسي

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا في تصريحات تلفزيونية بعد لقائها الرئيس اللبناني ميشال عون: «بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة، ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟». وانضمت شيا إلى مجموعة من المسؤولين الأجانب حثوا القادة المنقسمين على الاتفاق على حكومة لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي يعد أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ عقود. ولفتت شيا ​إلى أنها «بحثت مع الرئيس اللبناني أهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على القيام بالإصلاحات»، مشددة على التزام​ بلادها بالوقوف إلى جانب ​الشعب اللبناني​. وأضافت شيا: «أقول باحترام لكل من يضع مطالب لتشكيل ​الحكومة​، ألم يحن الوقت للتخلي عن المطالب والدخول في تسوية لتأليف الحكومة؟». وتابعت: «تحدثت الليلة قبل الماضية فقط مع عدد من الناشطين السياسيين الشباب من مختلف الأطياف، وكان من الواضح أنهم يريدون حكومة تتحمل مسؤولية بلادهم ويريدون قضاء مستقلاً وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد المستشري الذي يسلب البلد وشعبه من الموارد الثمينة التي يحتاج إليها بشدة. كما قالوا إنهم يريدون أن تجرى الانتخابات المقررة العام المقبل في موعدها».

لقاء الحريري

ومن القصر الرئاسي توجهت شيا إلى دارة الحريري والتقته واستعرضت معه آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وكان الحريري قد استقبل أيضاً نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية نجاة رشدي، واستعرض معهما المهمات التي تقومان بها في لبنان ومجمل الأوضاع العامة.

وأعلنت ​السفارة البريطانية​ في ​لبنان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن «سفيرها في لبنان مارتن لونجدن أعلن أنه تحدث مع رئيس «التيار الوطني الحر​» النائب ​جبران باسيل​ بصراحة شديدة حول القلق العميق على لبنان»، مشيراً إلى أن «القادة السياسيين في لبنان يرقصون على حافة الهاوية، وعلى جميع القوى تحمل المسؤولية والتحرك». وشدد السفير على أن «البديل الوحيد الذي أراه هو كارثة، لا يستطيع أصدقاء ‏لبنان منعها».

غياب التوافق

وفي هذا السياق ترى مصادر مواكبة، انعدام كل الفرص أمام تشكيل الحكومة، طالما أن التوافق مفقود بين عون والحريري وأن كلاً منهما متمسك بمواقفه وشروطه، فلا عون في وارد التخلي عن كونه شريكاً أساسياً في التأليف ومن حقه مع فريقه تسمية الوزراء المسيحيين أسوة بباقي الأطراف، ومطالبته بحكومة متوازنة وفاعلة وقائمة على معيار أساسي هو صحة التمثيل، إلى جانب الخبرات و​الكفاءات​ التي ينبغي أن تتوفر في أعضائها، ولا الحريري أيضاً في وارد الاعتذار أو التنازل عن مسودة التشكيلة التي قدمها لعون منذ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتتألف من 18 وزيراً من أهل الاختصاص غير الحزبيين دون أي ثلث معطل لأي طرف بانتظار دخول الوساطات على الخط ونجاحها في إحداث خرق لتليين المواقف وتتويجها بالتفاهم بين عون والحريري، لما فيه مصلحة البلاد التي شارفت على الانهيار وإنقاذها، طالما أن الأمر لا يزال متاحاً ومن تجلياتها الدخول السعودي والفرنسي وبعدهما الأمريكي على الخط.