شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات عراقية جديدة تستعرض في بغداد وتهدد الكاظمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد - ”الخليج 365”- وكالات:

شهدت العاصمة العراقية بغداد، الخميس، انتشاراً مسلحاً واستعراضاً عسكرياً من قبل فصيل مسلح جديد يطلق على نفسه اسم «ربع الله»، فيما انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاستعراض الميليشياوي رافضاً «كسر هيبة الدولة» أو اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب.

واستخدمت ميليشيات «ربع الله» في استعراضها العسكري الذي دام لساعة، السيارات رباعية الدفع والأسلحة الخفيفة. وحذرت الميليشيات الجديدة الحكومة العراقية من أنها لن تستطيع أن «تقف في وجهها». كما تذرعت ميليشيات «ربع الله» بالخلاف بين الكتل النيابية في البرلمان العراقي والأحزاب السياسية حول الموازنة لتهدد وتحذر النواب والحكومة من المماطلة في إقرار الموازنة، من أجل الحصول على مكتسباتها الخاصة ونخص بالذكر منهم مسعور برزاني (زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني)، مشيرة إلى أنها «لن تبقى ساكتة لفترة طويلة».

من جهة أخرى، اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أن لجوء إحدى الميليشيات للاستعراض العسكري المسلح والانتشار في بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار أمر مرفوض.

وقال الصدر في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن «اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض ويجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى، مطالباً الحشد الشعبي بمعاقبة الفصيل أو إعلان البراءة منه».

وأضاف الصدر: «إن في قرار رفع صرف الدولار أمام الدينار العراقي (فوائد ومضار)، ولذا تركنا قراره بيد المختصين من أهل المعرفة بأمور الاقتصاد». ودعا الصدر في ختام تغريدته، إلى عدم كسر هيبة الدولة، لأن الاستعراض والانتشار المسلح لم يكن بتنسيق مع الجهات الأمنية.

وكان قد برز اسم ميليشيات «ربع الله» في نوفمبر الماضي، عندما انتشرت مقاطع مصورة تظهر رجالاً مسلحين بهراوات وعصي ينهالون ضرباً على نساء عاملات في أحد مراكز التدليك في بغداد. كما برز اسم تلك المجموعة خلال اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، احتجاجاً في حينه على انتقاد القيادي في الحزب هوشيار زيباري الفصائل الموالية لإيران في العراق. كما اتهمت هذه الميليشيات باقتحام مقر قناة تلفزيونية في أغسطس/آب الماضي، كذلك تردد اسمها في بعض هجمات الكاتيوشا الفاشلة التي حاولت استهداف مواقع تضم جنوداً أمريكيين في العراق، أو حتى السفارة الأمريكية في العاصمة.

وكانت العاصمة العراقية بغداد شهدت اختناقات مرورية كبيرة بسبب الاستعراض المذكور الذي ركز على بعض الشوارع الرئيسية والطرق السريعة، في حين قابله تحركات للقوات الأمنية العراقية، من دون أن يحصل أي صدام بين الطرفين.

على صعيد آخر، داهمت الاستخبارات العسكرية، أمس الخميس، شبكة أنفاق «عنكبوتية» تابعة لتنظيم «داعش» في محافظة كركوك.

وأوضحت الاستخبارات أن مفارزها داهمت شبكة أنفاق عنكبوتية لـ«الدواعش» بقرية دوسرة في أطراف مدينة كركوك كانت المجاميع الإرهابية تستخدمه كملاذات آمنة للتخفي من رصد الأجهزة الأمنية البرية والجوية.