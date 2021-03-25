شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مطار نواكشوط بعد أزمة محاولة اختطاف طائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت السلطات الموريتانية، مساء الخميس، فتح مطار نواكشوط بعد انتهاء أزمة استمرت أربع ساعات بسبب اقتحام مسلح مجهول لطائرة تابعة لشركة الطيران الموريتاني، في مطار نواكشوط الدولي، وتهديده بتفجيرها. وأكد المصدر، في تصريح، أن الأمور عادت إلى طبيعتها في المطار.

وأنهى جهاز الأمن الموريتاني في وقت سابق، الخميس، عملية الاختطاف بعد اقتحام الطائرة، واعتقال رجل يدعي أنه أمريكي الجنسية، هدد بإحراق طائرة من نوع (آمبراير)، تابعة للشركة الموريتانية للطيران، كان تتواجد داخل مطار نواكشوط الدولي «أم التونسي»، وخالية من أي ركاب.

وشرعت الجهات المختصة في استجواب المعتقل، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة، قبل فتح المطار أمام الرحلات المغادرة والوافدة.

ونفى مسؤول موريتاني أن يكون هناك أي اختراق أمني في منظومة عمل المطار، وأن المراقبة والحواجز الموضوعة لا يمكن اختراقها بسهولة.

وأشار إلى أن السلطات تعاملت باحترافية مع الحادث، ودخلت في مفاوضات مع المختطف بعد أن لوّح بما يشبه بمسدس آلي، وحين تبين لها أن المختطف قد يقود الطائرة هاجمته وتمكنت من السيطرة عليه. (وكالات)