شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تقدم 15 مليون دولار مساعدات إنسانية للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن واشنطن تعتزم تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأكدت مصادر دبلوماسية أن المساعدات الأمريكية التي ستقدم في هذه المرحلة تأتي في إطار مساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة فيروس كورونا المستجد المتفشي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أوقف في عام 2018 المساعدات التي تقدمها بلاده للفلسطينيين، بما في ذلك دعم الموازنة العامة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» وتمويل المشاريع عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وقبل إيقاف مساعداتها، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح للفلسطينيين، بمعدل 700 مليون دولار سنوياً.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، عزمها استئناف المساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني، ضمن خطوات أخرى كإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإعادة افتتاح قنصلية أمريكية في القدس.