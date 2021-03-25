شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهاجم الجمهوريين ويعلن إعادة المهاجرين القادمين من المكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين واتهمهم بمحاولة تقسيم البلاد، وطالبهم بأن يقرروا إن كانوا يريدون العمل مع إدارته أم لا.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي: نحن نحاول إعادة بناء نظام يحل مشكلة المهاجرين المستمرة منذ سنوات على الحدود. متابعاً: سنعيد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك ما عدا الأطفال.

وتابع: «نرى أملاً في تعافي الاقتصاد الأمريكي بعد حزمة المساعدات بنمو قدره 6% في الناتج المحلي.. مشكلة كورونا هي أكبر التحديات التي تواجهنا».

وأكد الرئيس الأمريكي أن مشكلتهم الأساسية هي إعادة السلم والأمن الاجتماعي للأمريكيين الذين خسروا وظائفهم ومنازلهم، لافتاً إلى أنه دفع 400 مليون دولار كمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أنهم نجحوا في إعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل، إضافة إلى تحقيق الهدف الأول بالحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه تم وضع هدف للحصول على 200 مليون جرعة من اللقاح.

وحول وضع الجيش الأمريكي في أفغانستان، أقر بايدن بصعوبة الوفاء بسحب قواته من البلاد.