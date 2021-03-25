شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» توجه بعدم إقامة التجمعات بمناسبة «حق الليلة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بعدم إقامة التجمعات للاحتفال بليلة النصف من شعبان «حق الليلة».

وذكرت الهيئة في حسابها في «تويتر» أنه «مع اقتراب المنتصف من شعبان، ننصح أفراد المجتمع بعدم إقامة التجمعات للاحتفال بمناسبة «حق الليلة».

وأضافت: «الصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية، والتكاتف المجتمعي ضرورة لا غنى عنها، ومراعاة التعليمات واجب شرعي ووطني يضمن السلامة ويقود إلى التعافي».

وبثت الهيئة فيديو على حسابها في «تويتر» تضمن إجراءات احترازية يتعين اتباعها في حال إقامة الاحتفال بليلة النصف من شعبان (حق الليلة) وهي: اقتصار الاحتفال فقط على العائلة في نفس المنزل، وعدم توزيع الهدايا وتبادل الحلويات مع الجيران أو أفراد المجتمع، وعدم السماح بالزيارات أو استقبال أي فرد لجمع الهدايا أو الحلويات، وتعقيم الهدايا قبل توزيعها على أفراد العائلة، وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي عند الجلوس مع كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكدت الهيئة ضرورة تجنيب كبار السن التجمعات، حرصاً على سلامتهم.