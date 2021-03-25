شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يتجه لتجديد عقد كايو والتوقيع مع الحمادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

بدأت إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان الترتيب للموسم المقبل مبكراً وينتظر أن تشهد الأيام المقبلة خطوات عملية في هذا الخصوص ويرغب مسؤولو النادي في دعم الاستقرار الحالي والإبقاء على العناصر التي قدمت نفسها بشكل جيد والتي تتناسب مع مشروع النادي وارتفاع سقف طموحه، فمن الطبيعي أن يفكر خورفكان في مركز أفضل الموسم المقبل بعد أن ضمن البقاء في أول ظهور له مع المحترفين ويعتبر الموسم الحالي الأول ل«النسور» في دوري المحترفين بعد إلغاء الموسم الماضي وتتجه النية وفقاً لمتابعات «الخليج الرياضي» لتجديد عقد المدرب البرازيلي كايو زاناردي بعد نجاحه في قيادة الفريق إلى نتائج مقبوله وساهم في بقائه خاصة أن عقلية المدرب وأسلوبه يناسبان رغبة النادي في إنهاء الموسم المقبل في مركز أفضل.

يبدو المدرب كايو نفسه حريصاً على الاستمرار مع خورفكان وهو قال أكثر من مرة إنه سعيد في النادي ويتعامل مع أشخاص جيدين ويفهمون تفاصيل كرة القدم على غرار خليل غانم رئيس شركة كرة القدم.

هداف

وإلى جانب المدرب ينتظر أن يتم تجديد عقد المهاجم البرازيلي رامون لوبيز فهو هداف الفريق وسجل له 12هدفاً حتى الآن،11 منها في الدوري وقدم موسماً جيداً جداً وهو شارك في 26 مباراة بواقع 2261 دقيقة، ويتميز لوبيز بالقوة والضربات الرأسية إلى جانب التسديد من خارج وداخل منطقة الجزاء واختيار الموقع المناسب وكلها مواصفات تعزز فرضية بقائه وإن كان لديه عيوب فهو لايجيد استخدام القدم اليمنى ويهدر فرصاً سهلة.

وبرز كذلك برونو كلاعب وسط يملك قدرات كبيرة في التسديد والصناعة وافتكاك الكرة،ورغم ان دودو لم يقدم أفضل أداء في المجمل هذا العام لكن بصمته واضحة في الفريق وساعده في أكثر من مباراة، ويعد الثنائي أكثر لاعبي الفريق مشاركة فقد ظهرا في 27 مباراة بمعدل 2372 دقيقة لبرونو و2403 لدودو وسجل الأول ثلاثة أهداف والثاني ستة بينما تألق باولينيو في آخر مشاركاته رغم البداية العادية وهو شارك في 10 مباريات بعد التعاقد معه في الفترة الشوية وسجل هدفين.

ملف متغير

وعموماً ملف اللاعبين الأجانب دائماً قابل للتغيير فهناك إدارات تبدو مقتنعة بالأجانب في فرقها لكن إذا حصلت على لاعبين أفضل لن تتردد في التعاقد معهم بيد أن الإحصاءات والتأثير في النتائج وأداء الفريق تدعم موقف دودو وبرونو إلى جانب لوبيز بالطبع.

ويرغب خورفكان في التعاقد رسمياً مع إسماعيل الحمادي الذي تنتهى إعارته من شباب الأهلي بنهاية الموسم الحالي، كما ينتهي عقده مع ناديه، وأعاد الحمادي اكتشاف نفسه وأصبح من نجوم الدوري بعد انتقاله للفرقة الخضراء وهو سجل هدفين ل«النسور» وهو يدرك أن بقاءه مع الفريق سيضمن له المشاركة أساسياً وستكون له أدوار محورية في خطة المدرب.

ولم يكن الحمادي اللاعب الوحيد الذي قدم الإضافة من اللاعبين المعارين، فالمدافع عبدالله الرفاعي القادم من الوحدة تألق مع النسور وكذلك وليد سراج المدافع السوداني المعار من العين، وتشمل قائمة المعارين الذين حققوا النجاح مع الفريق وليد فلاح لاعب الوسط القادم من العين، وهزاع سالم القادم من النصر، ويوسف العامري المعار من الجزيرة، بينما لم يعتمد المدرب على خالد جلال وطارق الخديم وعمر تراوري وخلفان النوبي كأساسيين وعانى جلال الإصابات المستمرة، لكنه يبقى لاعب وسط مميزاً وتشير التوقعات إلى أن ادارة خورفكان ستخاطب اندية الوحدة والجزيرة والنصر والعين لتجديد إعارات الرفاعي وفلاح وخالد جلال والعامري، كما ينتظر أن يتم التعاقد رسمياً مع وليد سراج بعد انتهاء عقده مع العين وكذلك هزاع سالم الذي ينتهي عقده مع النصر بنهاية إعارته وسيكون من المنطقي أيضاً التجديد للاعبين عامر مبارك غانم وعادل الحمادي فكلاهما نجح مع الفريق وكذلك فوزي فايز.

وكانت إدارة خورفكان قدمت عرضاً للاعب عمر جمعة ربيع لتجديد عقده قبل دخول النصر على الخط، لكن يبدو لاعب الشارقة السابق في طريقه لارتداء القميص الأزرق وهو أيضاً قدم موسماً مميزاً مع خورفكان.