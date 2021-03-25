شكرا لقرائتكم خبر عن بداية سلبية للبطل ووصيفه وكارثية لهولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مُني منتخب فرنسا بطل كأس العالم 2018 بخيبة بسقوطه على أرضه بفخ التعادل أمام أوكرانيا 1-1، فيما خسرت وصيفته كرواتيا بصورة مفاجئة أمام سلوفينيا، وألحق التركي براق يلماز خسارة مثيرة بهولندا. فيما حصدت كل من البرتغال وبلجيكا النقاط الثلاث في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022.

وفي المجموعة الرابعة، افتتح منتخب «الديوك» التسجيل بفضل مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان في الشوط الأول (19)، قبل أن يدرك منتخب الضيوف التعادل في الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حول مدافع باريس سان جيرمان بريسنل كيمبيبي كرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ (57).

وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشان بعد المباراة «نحتاج إلى المزيد من الدقة والتحرك بمواجهة هؤلاء الخصوم».

فيما عبّر شيفتشنكو عن رضاه بالتعادل، وقال «اتبعنا الخطة، كانت الأمور صعبة جداً لأننا لم نحصل على الوقت الكافي للتحضير وعليّ تهنئة اللاعبين على طريقة اللعب أمام منتخب موهوب مثل فرنسا».

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت فنلندا مع البوسنة والهرسك 2-2.

وفي المجموعة الثامنة، منيت كرواتيا وصيفة المونديال الأخير، بهزيمتها الأولى في 9 مباريات أمام جارتها سلوفينيا 1-صفر بهدف لساندي لوفريتش.

وأنهت سلوفينيا على أرضها سلسلة من 9 مباريات لم تذق خلالها الفوز على كرواتيا، حيث تعادلت 3 مرات، وخسرت في 6 مباريات.

واستهلت البرتغال بطلة أوروبا بفوز متواضع 1-صفر بهدف عكسي للقائد ماكسيم مدفيديف ضمن المجموعة الأولى، في المباراة التي أقيمت على ملعب يوفنتوس الإيطالي، حيث يحترف نجمه وقائده كريستيانو رونالدو، بسبب قيود السفر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

ودفع المدرب فرناندو سانتوس بتشكيلة قوية حيث كانت البرتغال قادرة على الخروج بنتيجة هائلة لولا تألق الحارس شهر الدين محمد علييف، حيث سددت 15 مرة بين الخشبات الثلاث مقابل ولا أي تسديدة بينها للخصم.

وفي المجموعة ذاتها، فازت صربيا على إيرلندا 3-2.

وفي المجموعة الخامسة، ثأرت بلجيكا من ضيفتها ويلز التي أقصتها من ربع نهائي كأس أوروبا 2016 بفوزها عليها 3-1 على ملعب «كينج باور» في لوفين.

وافتتحت ويلز بغياب مدربها راين جيجز التسجيل عبر هاري ويلسون (10).

وعادل كيفن دي بروين نجم مانشتسر سيتي النتيجة بتسديدة جميلة بيمناه (22)، قبل أن يمنحها تورجان هازار، شقيق ادين جناح ريال مدريد الإسباني الغائب بسبب الإصابة، التقدم برأسية (28)، وسجل لوكاكو الثالث من ركلة جزاء وهو هدفه الدولي ال58 في 90 مباراة (73).

وقاد القائد والمهاجم التركي براق يلماز منتخب بلاده للفوز على نظيره الهولندي 4-2 بتسجيله ثلاثية تاريخية هي الأولى له على الصعيد الدولي، ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وسجل مهاجم ليل الفرنسي يلماز ابن ال35 عاماً، ثلاثيته في الدقائق 15 و34 من ركلة جزاء و81، فيما أضاف مهاجم ميلانهاكان تشالهان أوغلو الرابع (46).

وسجلت هولندا هدفين في غضون دقيقة عبر البديل مهاجم أياكس امستردام دايفي كلاسن (75)، والبديل الآخر مهاجم إشبيلية لوك دي يونج (76).

ويتأهل متصدر كل من المجموعات العشر إلى نهائيات المونديال، إضافة إلى ثلاثة منتخبات أخرى عبر ملحق فاصل.