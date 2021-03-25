شكرا لقرائتكم خبر عن الفرنسي فورنييه ينتقل إلى بوسطن سلتيكس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقل الفرنسي إيفان فورنييه من أورلاندو ماجيك إلى صفوف بوسطن سلتيكس الذي يلعب عادة الأدوار الأولى في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بحسب ما أعلنت شبكة «أي إس بي إن» الأمريكية، الخميس.

ويخوض فورنييه (28 عاماً) أفضل موسم له في الدوري الأمريكي مع معدل بلغ 19,7 نقطة و7,3 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وسينضم إلى بوسطن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالتساوي مع لوس أنجلوس ليحرز (كلاهما 17 لقباً).

وكانت أندية عدة ترغب في الحصول على خدمات فورنييه في اليوم الأخير من الانتقالات أبرزها نيويورك نيكس، ودالاس مافريكس ودنفر ناغتس، علماً بأنه دافع عن ألوان الأخير في بداية مسيرته في الولايات المتحدة وتحديداً من 2012 إلى 2014.

وكان بوسطن سلتيكس بلغ نهائي المنطقة الشرقية العام الماضي، وخسر أمام ميامي هيت الذي سقط أيضاً أمام ليكرز في نهائي «البلاي أوف».

وسيشكل فورنييه قوة هجومية ضاربة، إلى جانب الثنائي جايسون تايتوم وجايلين براون.