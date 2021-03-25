شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يعزى رئيس المجلس الاتحادى لدولة الإمارات فى وفاة نائب حاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى صقر غباش رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة، فى وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبى ووزير المالية، جاء نصها كالآتى:
"يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى" صدق الله العظيم.
بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم وإلى شعب الإمارات الشقيق وقيادته، الذى تربطنا وإياه وشائج الرحم والتواصل، وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، ووزير المالية، الذى انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجازات فى خدمة الوطن والمواطنين.
وإننا فى مصر لمحزنون لوفاة هذه القامة العربية الشامخة، وإذ نشاطركم الأحزان فى هذا المصاب الجلل، نرجو الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وإن ينزله منازل الصديقين والشهداء، وأن يلهمكم وشعب الإمارات الشقيق وقيادته صبر المؤمنين.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"