غامبيا والغابون ومصر يلتحقون بركب المتأهلين لكأس أمم إفريقيا

جدة - عبدالحي حسين -

التحق كل من المنتخب الغامبي، والغابوني، والمصري، بركب المتأهلين لنهائيات كأس أمم إفريقيا، بعد تحقيقهم لنتائج إيجابية، في خامس جولات تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون.

وحسم الفراعنة تأهلهم بعد التعادل مع كينيا بهدف لمثله، حيث أصبحوا يحتلون الرتبة الأولى بتسع نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر الذي ضمن تأهله هو الآخر للعرس الإفريقي.

وفي مباراة أخرى، ضمن الغابون وغامبيا تأهلهما للنهائيات، بعد فوزهما بالتوالي، على جمهورية الكونغو، وأنغولا، حيث أصبحا يحتلان الصدارة مناصفة بعشر نقاط، مع أفضلية للغابون من ناحية الأهداف، وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الثالث جمهورية الكونغو، الذي حصد ست نقاط من خمس جولات.

وفشل غانا وجنوب إفريقيا في تحقيق الفوز وفك الشراكة فيما بينهما، بعدما انتهت المباراة بتعادلهما بهدف لمثله، تشاركا على إثره الصدارة بعشر نقاط، ليبقى الحسم في هذه المجموعة إلى آخر جولة، حيث سيتنافس كل من البافانا بافانا، والبلاك ستارز، والسودان، على بطاقتي التأهل.