طنجة… سفارة هولندا ومنظمة إناكتس يتوجان ثلاثة مشاريع مغربية

جدة - عبدالحي حسين - شارك أزيد من 95 شخصا، يوم السبت 20 مارس بطنجة، في القمة الجهوية الأولى لبرنامج “ريف-إينو”، التي نظمتها سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب ومنظمة إناكتس المغرب، لتثمين مبادرات الشباب المقاولاتية عن طريق هذا البرنامج.

واوضح بلاغ لمنظمة اناكتس أنه من أصل تسعة مشاريع، حازت ثلاثة مشاريع شبابية على المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة التي نظمت بالمناسبة، تمزج بين روح العصر والتقاليد والحماية الشخصية.

وتابع البلاغ أن المشروع الأول هو Cagroth الخاص بنادي إناكتس- المدرسة الوطنية العليا للإدارة ENSA بوجدة، الذي سيساهم في الاقتصاد التدويري، من خلال إعادة تدوير القهوة المطحونة وتصنيعها كطوب للتزيين، وهي مادة صديقة للبيئة وعازلة للحرارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع Enfactus عن نادي إناكاس بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG طنجة، يهدف إلى حماية الأطفال من الاختطاف، من خلال أساور تحدد الموقع الجغرافي للأطفال في الوقت الفعلي عن طريق “الجي بي إس”.

ومشروع Maghreb-it، عن كلية العلوم والتقنيات FST طنجة، عبارة عن منصة تمكن السياح والمسافرين المغاربة من العثور على أماكن للمبيت والأكل بثمن مناسب، وتمكنهم من اكتشاف وجهات جميلة بالمغرب؛ كل هذا بتنسيق شخصي حسب حاجتهم. كما توفر المنصة منتجات مغربية تقليدية عبر بازار في الإنترنيت.

هذا واحتفى برنامج “ريف-إينو”، الذي أطلق سنة 2020، بـ 13 شهرا من العمل الجاد والمتواصل، من أجل بلوغ تنظيم هذه القمة الهادفة إلى تعزيز ريادة الأعمال في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق؛ وهو الحفل الذي شهد حضور ممثلين عن سفارة مملكة الأراضي المنخفضة بالمغرب وفاعلين محليين في مجال الأعمال.

ويضع برنامج “ريف-إينو” صوب عينيه، هدف تدريب ومرافقة الشابات والشباب، في إنشاء وتنفيذ مشاريع ريادة الأعمال التي تلبي الحاجيات الاجتماعية.

ويعتبر هذا البرنامج الرائد فرصة سانحة للشابات والشباب في الجهتين لتنمية مهاراتهم، والرفع من قدرتهم الإبداعية، التسيير المؤسساتي، المبادرة، إدارة المشاريع والفرق، تلقين طريقة وضع خطة الاستثمار، كل هذا بالموازاة مع ربطهم بالمستشارين وفرص التطوير.

هذه العناصر ساهمت بطريقة مباشرة في فتح آفاق جديدة للشباب البالغين بين 18 و25 سنة من أبناء المنطقة، مع توجيههم نحو ريادة الأعمال الاجتماعية وفتح أبواب سلك غمار تدشين مشاريعهم الخاصة.

ويتمثل هدف برنامج “ريف-إينو” في دعم 600 شاب(ة) في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة الشرق، إضافة إلى إحداث 20 مقاولة اجتماعية، مكنت من خلق 40 منصب شغل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والحرف والاقتصاد التضامني والابتكار التكنولوجي.