حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,28 ملايين مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و289 ألفا و281 شخصا ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الخميس، فيما أخذ 3 ملايين و71 ألفا و117 شخصا جرعتهم الثانية.

حملة التلقيح انطلقت قبل نحو شهرين، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.