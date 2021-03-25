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نشرة كورونا.. 511 إصابة جديدة وحالتي وفاة و467 حالة شفاء خلال 24 ساعة

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19)، و467 حالة شفاء، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 492842 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس العام الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي 1355,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 1.2 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 480607 حالة، بمعدل تعاف يناهز 97.5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8786  حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.8 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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