متفوقين على الأتراك والسوريناميين.. نواب مغاربة يظفرون بـ7 مقاعد تمثيلية في البرلمان الهولندي 

جدة - عبدالحي حسين - تمكن 7 مهاجرين مغاربة، اليوم الخميس، من الظفر بمقاعد تمثيلية لهم في البرلمان الهولندي، خلال الانتخابات الأخيرة، متصدرين بذلك المرتبة الأولى لقائمة النواب الأجانب، الأكثر تمثيلية في المؤسسة التشريعية، التي تضم 150 نائبا برلمانيا.

ووفق ما كشفته مصادر إعلامية هولندية، فإن منتخبين مغاربة تمكنوا من حجز سبعة مقاعد لهم في المؤسسة التشريعية الهولندية من أصل 150نائبا، خلال الانتخابات التشريعية، التي أجريت في هولندا على مدى ثلاثة أيام، بسبب الظروف الصحية، وحالة الطواريء المعلنة في البلاد، بسبب جائحة “كورونا”.

وأكدت المصادر ذاتها أن النواب المغاربة أصبحو الأجانب الأكثر تمثيلية في البرلمان الهولندي، متقدمين بذلك على نظرائهم الأتراك بثلاث نواب، واثنين آخرين يتحدران من دولة سورينام.

وفاز الحزب الليبرالي الهولندي، الذي يقوده ”Mark Rutte” الوزير الأول في الحكومة السابقة بالمركز الأول، إذ ينتظر أن يقود، للمرة الرابعة، ائتلافا حكوميا، يرتقب أن لا يضم حزب « الشعب من أجل الحرية »، الذي يقوده السياسي « خيرت فيلدرز ».

واحتل حزب “الحرية من أجل الشعب”، الذي يقوده العنصري “Geert Wilders”، المعروف بعدائه المقيت للمغاربة في المركز الثالث، بعدما أصبح عدد مقاعده 17مقعدا، إذ فقد ثلاثة مقارنة مع الولاية التشريعية السابقة.