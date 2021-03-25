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جزر القمر يتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع التوغو

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين -  

تأهل منتخب جزر القمر، لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله أمام المنتخب التوغولي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب إكوني مالوزيني، برسم خامس جولات تصفيات الكأس الأمم الإفريقية.

وحسم منتخب جزر القمر تأهله للنهائيات، بعد وصوله للنقطة التاسعة، متفوقا على منتخب كينيا المحتل للصف الثالث بست نقاط، وعلى مصر بنقطة واحدة، علما أن التأهل يكون من نصيب صاحبي المركز الأول والثاني.

وفي مباراة أخرى، يبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل أمام كينيا الخارجة من السباق، لضمان تأهله رسميا للنهائيات، لتبقى الجولة السادسة لحسم الصدارة، إلى من ستؤول بينه وبين جزر القمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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