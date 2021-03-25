جزر القمر يتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه بعد تعادله مع التوغو

جدة - عبدالحي حسين -

تأهل منتخب جزر القمر، لنهائيات كأس أمم إفريقيا الكاميرون لأول مرة في تاريخه، بعد تعادله أمام المنتخب التوغولي بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما بملعب إكوني مالوزيني، برسم خامس جولات تصفيات الكأس الأمم الإفريقية.

وحسم منتخب جزر القمر تأهله للنهائيات، بعد وصوله للنقطة التاسعة، متفوقا على منتخب كينيا المحتل للصف الثالث بست نقاط، وعلى مصر بنقطة واحدة، علما أن التأهل يكون من نصيب صاحبي المركز الأول والثاني.

وفي مباراة أخرى، يبحث المنتخب المصري عن تحقيق الفوز أو على الأقل التعادل أمام كينيا الخارجة من السباق، لضمان تأهله رسميا للنهائيات، لتبقى الجولة السادسة لحسم الصدارة، إلى من ستؤول بينه وبين جزر القمر.