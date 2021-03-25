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استنفار أمني في محطة البراق في طنجة بسبب وزير فرنسي – صور

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يونس الميموني 0 تبليغ

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جدة - عبدالحي حسين - شهدت محطة القطار في مدينة طنجة، صباح اليوم الخميس، استنفارا أمنيا، بسبب وجود وزير فرنسي فيها كان متجها الى مدينة الرباط، عبر البراق.

وحسب ما عاينه “اليوم24” داخل محطة القطار المدينة في طنجة، فإن الوزير المنتدب لدى وزير الإكولوجيا والمكلف بالنقل، جان بابتيست دجباري، كان مرفوقا بالقنصل الفرنسي في المدينة ذاتها.

وأكدت مصادر أن الوزير الفرنسي ذاته كان قد قدم، أمس الأربعاء، إلى مدينة البوغاز في رحلة عمل، حيث مكث في أحد الفنادق المصنفة في وسط مدينة طنجة، ليغادرها، اليوم، عبر قطار البراق إلى مدينة الرباط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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