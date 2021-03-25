المنتخبات الكبرى تبحث عن أولى نقاطها في تصفيات كأس العالم في القارة الأوربية

جدة - عبدالحي حسين - تبحث المنتخبات الكبرى عن أولى نقاطها في تصفيات كأس العالم قطر 2022 في القارة الأوربية، حيث يواجه المنتخب الإسباني نظيره اليوناني، والألماني أمام أيسلندا، فيما يقابل إيطاليا منتخب إيرلندا الشمالية، بينما يستقبل إنجلترا نظيره سان مارينو.

وتحاول منتخبات إسبانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، بداية التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم بالفوز، خصوصا أنها تستقبل في ميدانها، إذ ستحث عن حسم مبارياتها مبكرا، مع ضرورة احترام المنافس، كي لا يقع لها ما وقع لهولندا، أمس الأربعاء، أمام تركيا، حين انهزم الطواحين بأربعة أهداف لهدفين، وكذا تجنب أي تعادل داخل الديار على غرار مباراة فرنسا، وأوكرانيا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وفيما يلي مباريات اليوم كاملة مع التوقيت:

18:00الكيان الصهيوني — : — الدانمارك

18:00 بلغاريا — : — سويسرا

20:45 إسبانيا — : — اليونان

20:45 السويد — : — جورجيا

20:45 إيطاليا — : — إيرلندا الشمالية

20:45 مولدوفا — : — جزر فاروه

20:45 إسكوتلندا — : — النمسا

20:45 أندورا — : — ألبانيا

20:45 إنجلترا — : — سان مارينو

20:45 المجر — : — بولندا

20:45 ألمانيا — : — أيسلندا

20:45 رومانيا — : — مقدونيا الشمالية

20:45 ليشتنشتاين — : — أرمينيا.