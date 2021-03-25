جو بايدن: تم انتخابي لحل المشكلات ولكن الجمهوريون مستمرون في سياسة تقسيم البلاد

محمد الفلاح - الخميس 25 مارس 2021

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إنه تم انتخابه لحل المشكلات "ولكن الجمهوريين مستمرون في سياسة تقسيم البلاد".



استياء بايدن الذي عبر عنه من خصومه الجمهوريين جاء خلال أول مؤتمر صحفي له بعد أكثر من 60 يوما على وصوله للسلطة.

وتابع: "نعكف على بناء نظام للهجرة لاستيعاب الزيادة الحالية في أعداد المهاجرين" على حد قوله.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى تحقيق هدفها بالحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا.

ومضى في حديثه: "نهدف إلى منح 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في أول 100 يوم من الرئاسة".

ومن اللافت أنه انتظر فترة أطول بكثير من أسلافه لكي يعقد هذا المؤتمر الذي قد ينطوي على مجازفات.

مؤتمر صحفي ترقبته واشنطن قبل أن يعقد في الصالون الكبير العريق المعروف باسم "إيست روم" (الغرفة الشرقية) مع عدد محدود من الصحافيين بسبب القيود المرتبطة بجائحة كورونا.

في هذه الغرفة حيث هناك لوحة عملاقة تمثل جورج واشنطن، شارك الرئيس السابق دونالد ترامب منذ حوالى 4 سنوات في حوار حاد مع الصحفيين أظهر فيه غضبه.

ساهمت عدة أزمات في الأيام الأخيرة في إحباط خطط البيت الأبيض الذي كان يعتزم مواصلة جولة "المساعدة هنا" الهادفة إلى إبراز مزايا الخطة العملاقة للمساعدة الاقتصادية (1900 مليار دولار) التي اعتمدها الكونجرس وتلاقي شعبية كبرى لدى الشعب الأمريكي.