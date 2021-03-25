شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت .. 1390 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الكويت 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 224432 حالة، فيما سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1258 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه تم تسجيل 1379 حالة شفاء من الإصابة بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 208771 حالة.