شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا بين الأطفال والمراهقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد معهد "روبرت كوخ" الألماني زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال والمراهقين في ألمانيا.

وجاء في أحدث تقرير صدر عن المعهد اليوم الخميس على الإنترنت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع بين جميع الفئات العمرية، ولكنه أشار إلى أن هناك زيادة كبيرة بصفة خاصة بين الأطفال والمراهقين.

وأوضح المعهد أن فيروس كورونا يصيب بصورة متزايدة رياض أطفال ومدارس وكذلك فى مجالات العمل المهني، فيما تراجع عدد حالات الإصابة في دور الرعاية ودور كبار السن.

وبحسب بيانات المعهد، زادت معدلات الإصابة بالفيروس لكل سبعة أيام خلال الأربعة أسابيع الماضية بين الأطفال حتى عمر 14 عاما على مستوى ألمانيا لأكثر من الضعف.