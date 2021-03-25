شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرياني" يحذر من عودة مليشيا الحوثي لنهب رواتب موظفي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني من عودة مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لنهب عائدات واردات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة من ضرائب وجمارك ورسوم قانونية والمخصصة لصرف رواتب موظفي الدولة وفق كشوفات 2014، بعد قرار الحكومة السماح بدخول عدد من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى الميناء.

وأضاف عبر حسابه الرسمي : "منذ تعثر آلية الرقابة على ايرادات ميناء الحديدة قامت الحكومة بمنح التصاريح للمنظمات الدولية لادخال السفن النفطية للأعمال الانسانية والاغاثية دون قيد او شرط، حيث تم ادخال اكثر من عشرين سفينة بموجب طلب الأمم المتحدة، وكذلك التصاريح لسفن الوقود الذي يخص القطاع الصناعي والانتاجي".

وتابع : قامت مليشيا الحوثي بنهب إيرادات جميع السفن التي منحت تلك الاستثناءات خلال العام2020، وتجاوزت عائداتها اكثر من ثلاثة عشر مليار ريال، بعد ان نهبت خمسين مليار ريال من الحساب المخصص لصرف رواتب الموظفين في البنك المركزي بمحافظة الحديدة، وجهت لتمويل الأنشطة الارهابية والمجهود الحربي.