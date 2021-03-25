شكرا لقرائتكم خبر عن 6513 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت زارة الصحة العراقية اليوم 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و128 حالة في أرجاء البلاد. وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 6513 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 815 ألفا و.605

من جانب آخر ، أعلنت وزارة الصحة والبيئة أنها تسلمت اليوم الدفعة الأولى من لقاح إسترازينيكا من جملة تعاقدات وزارة الصحة من مرفق كوفاكس وتبلغ كميتها 336 ألف جرعة.