بوريل: نريد بناء علاقة جوار جيدة مع تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على رغبة الاتحاد الأوروبي ببناء علاقة جوار جيدة مع تركيا.

وكان بوريل يدلي بتصريحات على هامش القمة الأوروبية الافتراضية المنعقدة، اليوم وغدا، والتي ستناقش علاقات بروكسل المستقبلية مع كل من تركيا وروسيا.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن الشهر الماضي شهد "تطورا إيجابيا" من ناحية أنقرة، و"لكن الوضع لا زال هشا"، حسب كلامه.

ومن المنتظر أن يقدم بوريل بالاشتراك مع رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تقريرا لزعماء الدول الـ27 حول تطور وضع العلاقات مع تركيا.

وأشار إلى "ضرورة أن يعمل الاتحاد وفق مقاربة مزدوجة، فمن جهة تكريس الأجواء الإيجابية الحالية، ومن جهة أخرى إقرار إجراءات يمكن أن تتخذ بشكل تدريجي في حال أصبحت الأمور أسوأ".

هذا ومن المقرر أن تعلن القمة عن خطوط توجيهية من المفترض أن تحكم مسيرة العلاقات المستقبلية بين بروكسل وأنقرة.