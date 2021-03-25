غوتيريش يحث كوريا الشمالية على تجديد التزاماتها الدبلوماسية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الخميس عن قلقه إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين مؤخرا.

وحث أنطونيو غوتيريش بيونغ يانغ على "تجديد مشاركتها الدبلوماسية مع الأطراف المعنية والعمل من أجل السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية".

وأكدت الحكومة اليابانية ومصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت ليلة الأربعاء إلى الخميس، عملية إطلاق صاروخين باليستيين، فيما عقدت سلطات اليابان اجتماعا طارئا لمجلس أمن البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديه سوغا، أن كوريا الشمالية أطلقت باتجاه بحر اليابان صاروخين باليستيين سقطا في مياهه خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

بدوره، أكد الجيش الكوري الجنوبي رصده إطلاق بيونغ يانغ جسما غير محدد، من السواحل الشرقية إلى البحر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعليقا على هذا الاختبار، إن سلطات كوريا الشمالية "لم تغير سياساتها كثيرا".

وسبق أن ذكرت مصادر أمريكية أن كوريا الشمالية نفذت الأسبوع الماضي عمليتي إطلاق صواريخ قصيرة المدى، بينما اعتبرت واشنطن أن هذه التحركات تمثل "أنشطة عسكرية طبيعية"، مؤكدة استعدادها للحوار مع بيونغ يانغ.