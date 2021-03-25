الصدر يعلق على استعراض "ربع الله": كفاكم عنفا وأذى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - علق زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر على الاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله" في العاصمة بغداد صباح اليوم.

وقال في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: "لقد لجأت الميليشيات إلى الاستعراض العسكري المسلح، والانتشار المكثف في العاصمة الحبيبة بغداد من أجل مطالب مثل صرف الدولار".

وأضاف، أن "اللجوء إلى السلاح لتحقيق المطالب أمر مرفوض ويجب على الحكومة الحيلولة لعدم وقوعه مرة أخرى".

وأشار إلى أن "هذه الجهة التي قامت بالاستعراض إن كانت تنتمي للحشد فعلى الحشد معاقبتها، وإلا فإعلان البراءة منها".

وتابع: "لعل تلك المليشيا تظن أنها ستنال تعاطف الشعب معها كلا فالعنف خارج عن تعاطف الشعب فكفاكم عنفا وأذى، وإياكم وكسر هيبة الدولة وخصوصا إن استعراضكم لم يك بتنسيق معها".

وصباح اليوم نظم فصيل "ربع الله" استعراضا لمنتسبيه في بغداد، وأصدر بيانا "بارك فيه السلاح الذي يرفع بوجه الأمريكان وعملائهم"، وحذر من عدم تخفيض سعر صرف الدولار الأمريكي.

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، نفت صلتها بالاستعراض العسكري لجماعة "ربع الله" في بغداد صباح اليوم، وأكدت عملها بأوامر القائد العام للقوات المسلحة.

وذكرت في بيان صحفي: "ننفي نفيا قاطعا وجود أي تحرك عسكري لقطعات الحشد الشعبي داخل العاصمة بغداد حسبما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام".

وأضافت، أن "تحركات قوات الحشد تأتي ضمن أوامر القائد العام للقوات المسلحة وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".

وأشارت هيئة الحشد الشعبي، إلى أن "ألويتها تسمى بالأرقام لا بالمسميات الأخرى كما أن مديرياتها تحمل التسميات الرسمية المعروفة".