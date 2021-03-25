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تركيا تقول إنها اتفقت مع روسيا على منع الانتهاكات في شمال سوريا

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ذكرت وسائل إعلام رسمية تركية اليوم الخميس أن وزير الدفاع خلوصي أكار ونظيره الروسي سيرجي شويجو اتفقا خلال اتصال هاتفي على العمل للحيلولة دون انتهاك وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعربت تركيا للسفير الروسي عن اعتراضها ومخاوفها بشأن تصاعد العنف مؤخرا في شمال غرب سوريا، بعد أن قصفت طائرات حربية روسية بلدات بالقرب من حدود تركيا ومستشفى في المنطقة.
وقال أكار إنه اتفق مع شويجو على التعاون من أجل السيطرة على "الجماعات الإرهابية" في شمال سوريا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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